«Метеоры» начнут ходить из Нижнего Новгорода в Пермь через Казань

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Компания «Водолет» запускает регулярные составные рейсы судов на подводных крыльях «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь.
Первый рейс отправится из Нижнего Новгорода в Казань 27 июля. Затем маршрут продолжится до Сарапула и Перми. Он соединит скоростным речным сообщением Нижегородскую область, Марий Эл, Чувашию, Татарстан, Удмуртию и Пермский край.
На маршруте предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров. На участке Казань — Сарапул судно будет останавливаться в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. После ночной стоянки в Сарапуле «Метеор» отправится в Пермь с остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске. После ночной стоянки в Перми судно выполнит обратный рейс по тому же маршруту.
Как отмечают в компании, пассажиры смогут путешествовать как между конечными пунктами, так и между промежуточными остановками. Билеты уже в продаже.
Накануне возобновились речные перевозки по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск.
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