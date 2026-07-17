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Общество

«Метеоры» начнут ходить из Нижнего Новгорода в Пермь через Казань

17 июля 2026 17:53 Общество
«Метеоры» начнут ходить из Нижнего Новгорода в Пермь через Казань

Фото: Александр Воложанин

Компания «Водолет» запускает регулярные составные рейсы судов на подводных крыльях «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь.

Первый рейс отправится из Нижнего Новгорода в Казань 27 июля. Затем маршрут продолжится до Сарапула и Перми. Он соединит скоростным речным сообщением Нижегородскую область, Марий Эл, Чувашию, Татарстан, Удмуртию и Пермский край.

На маршруте предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров. На участке Казань — Сарапул судно будет останавливаться в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. После ночной стоянки в Сарапуле «Метеор» отправится в Пермь с остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске. После ночной стоянки в Перми судно выполнит обратный рейс по тому же маршруту.

Как отмечают в компании, пассажиры смогут путешествовать как между конечными пунктами, так и между промежуточными остановками. Билеты уже в продаже.

Накануне возобновились речные перевозки по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск.

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Теги:
Метеоры Путешествия Речные перевозки
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