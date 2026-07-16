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Общество

Возобновлены речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском

16 июля 2026 13:35 Общество
Возобновлены речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском

Фото: Кира Мишина

Речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском возобновили после перерыва. Компания «Водолёт» открыла продажу билетов.

Согласно информации на сайте перевозчика, первый рейс в Дзержинск отправится сегодня в 17:45. Обратно «Валдай» выйдет в Нижний Новгород в 18:40.
Стоимость поездки в одну сторону составляет 370 рублей.

Напомним, в июне 2026 года рейсы до Дзержинска были отменены по техническим причинам. Ранее глава округа Михаил Клинков сообщил, что в городе химиков установили новую плавучую платформу, к которой успешно пришвартовался «Валдай» после тестового рейса.

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Теги:
Водный транспорт Речные перевозки Судоходство
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