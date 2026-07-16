Названа причина, по которой «Водолет» не запустил рейсы до Выксы Общество

Фото: Кира Мишина

Планировалось, что в 2026 году скоростные суда на подводных крыльях начнут курсировать между Нижним Новгородом и Выксой. Но этого пока не произошло.

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании-перевозчике "Водолет", весной предстояло выполнить тестовый рейс до Выксы (Шиморского). Однако во время паводка причал получил повреждения. До его восстановления рейсы не смогут выполняться даже в тестовом режиме.

Напомним, изначально маршрут из Нижнего Новгорода в Выксу планировали открыть в 2025 году. Из‑за обмеления Оки проект отложили.

Кроме того, в июне 2026 года компания по техническим причинам отменила рейсы до Дзержинска. Недавно в городе химиков смонтировали новую плавучую платформу, к которой «Валдай» выполнил первый тестовый рейс и пришвартовался. По словам главы округа Михаила Клинкова, скоро «Водолет» откроет продажу билетов на речные рейсы из Дзержинска.