Названа причина, по которой «Водолет» не запустил рейсы до Выксы

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Планировалось, что в 2026 году скоростные суда на подводных крыльях начнут курсировать между Нижним Новгородом и Выксой. Но этого пока не произошло.
Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании-перевозчике "Водолет", весной предстояло выполнить тестовый рейс до Выксы (Шиморского). Однако во время паводка причал получил повреждения. До его восстановления рейсы не смогут выполняться даже в тестовом режиме.
Напомним, изначально маршрут из Нижнего Новгорода в Выксу планировали открыть в 2025 году. Из‑за обмеления Оки проект отложили.
Кроме того, в июне 2026 года компания по техническим причинам отменила рейсы до Дзержинска. Недавно в городе химиков смонтировали новую плавучую платформу, к которой «Валдай» выполнил первый тестовый рейс и пришвартовался. По словам главы округа Михаила Клинкова, скоро «Водолет» откроет продажу билетов на речные рейсы из Дзержинска.
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