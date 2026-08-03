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Общество

Немцы посетили Нижний Новгород в рамках автопробега «Дружба Глобал»

03 августа 2026 18:36 Общество
Немцы посетили Нижний Новгород в рамках автопробега «Дружба Глобал»

Фото: министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области

15 участников восьмого автопробега, организованного германской общественной организацией «Дружба Глобал» по семи городам России, посетили Нижний Новгород. Акция, направленная на развитие народной дипломатии, позволила гостям познакомиться с богатой историей и культурой города.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула важность подобных инициатив.

«Автопробег является ярким примером народной дипломатии. Он наглядно демонстрирует, как личные встречи и прямое взаимодействие между людьми способны преодолевать барьеры официальной политики и создавать мосты взаимопонимания. Такие инициативы показывают, что истинные связи формируются не на уровне государств, а в сердце каждого человека, готового к диалогу и открытию для себя другой культуры», — отметила Ольга Гусева.

Культурная программа включала экскурсии, охватившие знаковые места города: Нижегородский кремль, парк «Швейцария», Нижегородскую ярмарку, Стрелку и набережную Федоровского.

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность за честь быть здесь сегодня, говорю от имени всей нашей группы. Мы неоднократно бывали в Нижнем Новгороде, и могу сказать, что ваш город — один из тех редких пунктов, который мы посещаем ежегодно. Причина проста: мы всегда можем рассчитывать здесь на гостеприимство и поддержку. На Нижний Новгород всегда можно положиться. И что особенно ценно, именно здесь нам лучше всего удается поговорить с нижегородцами. Мы всегда чувствуем себя здесь по-настоящему желанными гостями», — сказал руководитель проекта Райнхольд Гросс.

Гости также посетили галерею кукол «Хрупкие мечты», где хранится самая большая в мире коллекция работ немецкого мастера Хильдегард Гюнцель, и выставку «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли» в Манеже, прогулялись по колоритным Большой Покровской и Рождественской улицам. Кроме того, граждане Германии почтили память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню.

«В Нижнем Новгороде красивая, впечатляющая архитектура, и мне приятно видеть, как она бережно сохраняется. Также мне удалось поговорить с нижегородцами, очень дружелюбные и приятные люди», — сказал один из участников автопробега.

В рамках визита также состоялась встреча представителей министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области и представительства МИД России в Нижнем Новгороде с участниками автопробега.

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Теги:
Автопробег Иностранцы Международное сотрудничество
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