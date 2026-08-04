Пять детей попали в ДТП в Нижегородской области за сутки Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

За минувшие сутки в Нижегородской области в авариях пострадали пять детей. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

Три из четырех ДТП произошли в областном центре. Так, в 17:00 3 августа на улице Мокроусова, 23/1 подросток 2009 года рождения не справился с управлением питбайком и врезался в автомобиль. Он повредил руку и ногу. С Его увезли в детскую областную больницу.

В 21:14 на проспекте Молодежном, 34 водитель питбайка, которому на вид 17 лет, совершил столкновение со стоящим асфальтоукладчиком. Подростка также госпитализировали в НОДКБ.

Еще одно ДТП произошло на улице Никиты Рыбакова, 9. Мальчик 2010 года рождения ехал на самокате в одном направлении с автомобилем Kia. Столкновение произошло по касательной с правым бортом машины. Ребенок получил легкие травмы конечностей и был доставлен в городскую больницу № 13.

Кроме того, в Сарове на улице Академика Харитона, 9 водитель во дворе жилого дома сбил двух велосипедистов 2018 года рождения. По предварительным данным, в момент аварии дети выезжали из-за припаркованных машин. Госпитализация им не потребовалась. Врач осмотрел их на месте, после чего отпустил.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины случившихся аварий.

Ранее сообщалось, что на Бору 16-летнему подростку ампутировали ногу после серьезной аварии на питбайке.