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Борскому подростку ампутировали ногу после ДТП на питбайке

03 августа 2026 12:09 Происшествия
Борскому подростку ампутировали ногу после ДТП на питбайке

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На Бору 16-летнему подростку ампутировали ногу после серьезной аварии на питбайке. Об этом в своем МАХ-канале сообщил эксперт сферы здравоохранения Алексей Никонов.

Месяц назад двое парней пострадали в ДТП на питбайке. Они катались в ночное время суток, и родители об этом даже не знали. В момент аварии один из них находился на пассажирском сидении.

Оба пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в Борскую ЦРБ. Одному пришлось ампутировать ногу.

С начала июня борские врачи оказали медпомощь более чем 400 несовершеннолетним. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Почему проблема использования несовершеннолетними питбайков, квадроциклов и электровелосипедов остается нерешенной и что действительно может сделать дороги безопаснее — читайте в материале НИА «Нижний Новгород».

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Теги:
Дети ДТП Травма
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