Борскому подростку ампутировали ногу после ДТП на питбайке

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На Бору 16-летнему подростку ампутировали ногу после серьезной аварии на питбайке. Об этом в своем МАХ-канале сообщил эксперт сферы здравоохранения Алексей Никонов.
Месяц назад двое парней пострадали в ДТП на питбайке. Они катались в ночное время суток, и родители об этом даже не знали. В момент аварии один из них находился на пассажирском сидении.
Оба пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в Борскую ЦРБ. Одному пришлось ампутировать ногу.
С начала июня борские врачи оказали медпомощь более чем 400 несовершеннолетним. Это на 10% больше, чем годом ранее.
Почему проблема использования несовершеннолетними питбайков, квадроциклов и электровелосипедов остается нерешенной и что действительно может сделать дороги безопаснее — читайте в материале НИА «Нижний Новгород».
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