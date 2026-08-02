Мужчины на электровелосипеде сбили подростка в Павлове и скрылись

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Двое мужчин на электровелосипеде сбили школьника в Павлове и скрылись с места ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
15-летний подросток ехал вечером 1 августа на велосипеде по проезжей части в направлении улицы Суворова. Следом за ним двигались двое мужчин на электровелосипеде. Следом за ним двигались двое мужчин на электровелосипеде. Они не выдержали безопасносное расстояние и врезались в подростка.
После случившегося мужчины покинули место аварии. Подросток получил телесные повреждения и самостоятельно обратился за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина скончался за рулем грузовика в Павлове.
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