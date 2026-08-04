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ФАС заинтересовалась ценами на бензин в Нижегородской области

04 августа 2026 09:58 Экономика
ФАС заинтересовалась ценами на бензин в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Управление Федеральной антимонопольной службы в Нижегородской области выдало предупреждения нескольким операторам автозаправочных станций из-за изменения розничных цен на бензин. Ведомство усматривает в этом признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Предупреждения получили ООО «ВНП», управляющее АЗС под коммерческим обозначением IRBIS, а также ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг», работающие под брендом «ОПТИ». По данным Нижегородского УФАС, изменение стоимости топлива на этих заправках может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен.

Как сообщили в ФАС России, ситуация с ценообразованием на бензин и дизельное топливо находится на постоянном контроле ведомства.

Помимо Нижегородской области, территориальные управления ФАС возбудили дела и выдали предупреждения операторам АЗС в Алтайском и Красноярском краях, Брянской, Оренбургской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее УФАС возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта, реализующего топливо на АЗС под брендом «ESCO».

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Теги:
АЗС Бензин ФАС
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