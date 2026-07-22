Правительство РФ призвало увеличить число АЗС в Нижегородской области

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Правительство РФ рекомендовало властям Нижегородской и Вологодской областей совместно с нефтяными компаниями увеличить количество работающих автозаправочных станций. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на перечень мер по определению очередности поставок нефтепродуктов потребителям.
Согласно документу, в первую очередь топливо будет направляться государственным структурам, а также в отдельные регионы. Наименьший приоритет отведен поставкам на автозаправочные станции и экспорту в рамках межправительственных соглашений.
В правительстве пояснили, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной, поэтому важно избежать перебоев.
Напомним, с 9 июля на нижегородских заправках действует система «чёт‑нечет», введенная для стабилизации ситуации. Отмену меры будут рассматривать в зависимости от дальнейшего развития обстановки.
При этом вводить отпуск топлива по QR-кодам пока не планируют.
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