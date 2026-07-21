ФАС возбудила 15 дел из-за цен на бензин в регионах Экономика

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Федеральная антимонопольная служба совместно с территориальными управлениями возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, хозяйствующим субъектам выдали 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Также ФАС России анализирует механизм формирования цен в мелкооптовом сегменте, где топливо реализуется независимым АЗС и сельхозпроизводителям.

В частности, Удмуртское УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Петросервис». По данным ведомства, компания изменила цены на дизельное топливо, поставляемое аграриям.

После проверки организации выдали предупреждение. В нем потребовали прекратить подобные действия, снизить цены на дизтопливо и привести их к экономически обоснованному уровню.

Всего от сельхозтоваропроизводителей в территориальные органы ФАС поступило три обращения по поводу цен на дизельное топливо. Жалобы рассмотрели в Липецкой и Новосибирской областях, а также в Республике Коми.

Ранее региональные управления ФАС уже выдали предупреждения нескольким участникам топливного рынка. В Нижегородской области оно коснулось индивидуального предпринимателя, который продает топливо на АЗС под брендами ESCO и «Газпромнефть». На начало июля цена за литр АИ-95 на заправках ESCO достигала 179 рублей.

Также сообщалось, что на 12,68% подорожал бензин в Нижегородской области с декабря 2025 года.