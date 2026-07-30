Росстат: бензин подешевел на 1,65% в Нижегородской области за неделю Экономика

Фото: Александр Воложанин

Стоимость всех основных видов автомобильного топлива снизилась в Нижегородской области за период с 21 по 27 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.

Всего за неделю изменение цен на бензин зафиксировали в 54 регионах России. При этом в 23 субъектах стоимость топлива снизилась.

Средняя цена автомобильного бензина в Нижегородской области составила 74,30 рубля за литр. По сравнению с предыдущей неделей она снизилась с 75,55 рубля на 1,25 рубля, или примерно на 1,65%.

Бензин марки АИ-92 подешевел с 71,37 до 69,13 рубля за литр. Снижение составило 2,24 рубля, или около 3,14%.

Средняя стоимость АИ-95 также уменьшилась — с 77,84 до 77,28 рубля за литр. Цена снизилась на 0,56 рубля, или примерно на 0,72%.

При этом АИ-98 и выше немного прибавил в цене. Литр такого бензина теперь стоит 96,25 рубля вместо 95,92 рубля неделей ранее. Рост составил 0,33 рубля.

Заметно снизилась и стоимость дизельного топлива. Она уменьшилась с 81,98 до 79,45 рубля за литр, то есть сразу на 2,53 рубля, или около 3,09%.

Для сравнения, в среднем по Приволжскому федеральному округу литр бензина стоит 74,56 рубля. Стоимость АИ-92 составляет 71,10 рубля, АИ-95—77,18 рубля, АИ-98 и выше — 99,86 рубля. Средняя цена дизельного топлива в округе достигла 83,51 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что систему «чёт-нечет» на АЗС отменят на один день в Нижегородской области.