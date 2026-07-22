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Топливный кризис усилил интерес к электромобилям в Нижегородской области

22 июля 2026 14:30 Общество
Топливный кризис усилил интерес к электромобилям в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области на фоне дефицита топлива заметно вырос спрос на электромобили и гибридные автомобили. О причинах изменения потребительского поведения ИА «Время Н» рассказали эксперты автомобильного рынка.

По их данным, средняя стоимость гибридных и электрических машин увеличилась с 1 390 000 до 1 710 000 рублей. Рост составил 23%.

Генеральный директор Migtorg Александр Коротков считает, что повышенный интерес к такому транспорту носит временный характер. Он рекомендовал владельцам автомобилей с бензиновыми двигателями не торопиться с продажей на фоне текущей ситуации.

Нижегородский автоэксперт Александр Дейч также обратил внимание на подорожание установки газобаллонного оборудования. По его словам, цены на ГБО значительно выросли, и сейчас такое решение не оправдывает своей стоимости.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируется установить еще 13 быстрых электрозаправок. Сейчас их насчитывается 126. Также стало известно, что в регионе за пять лет число электромобилей выросло в 10 раз.

В настоящее время ситуация с топливом в регионе нормализовалась: километровые очереди исчезли, но лимиты отпуска, а также порядок заправки «чет-нечет» сохраняются.

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Теги:
Бензин Электромобили
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