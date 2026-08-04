Музыкальный фестиваль «Великая Русь» пройдет в Нижнем Новгороде в шестой раз Афиша

Фото: АНО "Центр 800"

29 августа у кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского состоится музыкальный фестиваль «Великая Русь» (6+). В этом году он пройдет в шестой раз.

Программа посвящена истории побед русской армии — от эпохи Петра I до окончания Великой Отечественной войны. Концерт будет разделен на тематические блоки, каждый из которых расскажет о важнейших военных событиях XVIII-XX веков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что через искусство зрителям удается глубже почувствовать связь с историческими событиями и понять значение подвигов прошлых поколений.

«Фестиваль „Великая Русь“ объединяет военную историю России, музыку, поэзию, оживляет героев баталий восемнадцатого и девятнадцатого веков, Первой мировой, Великой Отечественной войны. Такой мультижанровый формат помогает нам стать сопричастными к тем далёким событиям и понять, какой ценой писалась история, почему мы обязаны хранить память о её героя», — заявил глава региона.

В основе программы — военные марши и сочинения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова и других композиторов. Прозвучат также стихи Михаила Лермонтова, Николая Гумилева, Константина Симонова и современных авторов. Финалом станет Военный марш из сюиты Свиридова «Метель».

В концерте примут участие солисты, хор и оркестр Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина под управлением дирижера Владислава Лаврика. Художественный руководитель фестиваля — Алексей Трифонов.

Как и в прошлые годы, выступление будет сопровождаться масштабной видеопроекцией на фасаде собора. Специально созданные мультимедийные эффекты от компании dreamlaser помогут дополнить музыку кадрами, связанными с историей России и ее культурным наследием.

Фестиваль организован АНО «Центр 800» при поддержке правительства региона и Нижегородской епархии.

Ранее сообщалось, что певец Егор Крид даст концерт (16+) на новой «Volga Арене» в Нижнем Новгороде.