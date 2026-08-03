Егор Крид выступит на новой «Volga Арене» в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: MAX-канал Глеба Никитина

Российский певец Егор Крид даст концерт (16+) на новой «Volga Арене» в Нижнем Новгороде. Информация о предстоящем выступлении появилась на сайте площадки.

Концерт запланирован на 26 октября. На официальном сайте артиста указано, что продажа билетов начнется в ближайшее время.

Пока это единственное мероприятие на арене, не связанное с хоккеем. Ранее заместитель губернатора Олег Беркович отмечал, что площадка пользуется большим спросом у организаторов различных событий.

Однако основным направлением работы арены останутся хоккейные матчи. Так, 14 августа нижегородское «Торпедо» должно провести здесь предсезонную встречу с московским «Динамо».

Затем, 7 сентября, на арене состоится тестовый матч с участием «Чайки», а 14 сентября команда Алексея Исакова сыграет с казанским «Ак Барсом». Эта встреча станет первой домашней игрой «Торпедо» в сезоне 2026/2027.

Как планируется провести открытие арены читайте здесь.