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Культура и отдых

Театр без сцены: чем удивит нижегородцев фестиваль «Специфик — 2026»

31 июля 2026 11:22 Культура и отдых
Театр без сцены: чем удивит нижегородцев фестиваль «Специфик - 2026»

Фото: Инна Королева

НИА "Нижний Новгород" - Инна Королева

Уже в эти выходные пройдут первые спектакли в рамках «Специфика» (16+). В 2026 году фестиваль сохранит главный принцип — никакой сцены и привычного зрительного зала, — а также сделает ставку на приглашенных артистов. О том, почему спектакли рождаются только в конкретном городском пространстве и чем организаторы удивят зрителей, рассказали на превью-встрече, которую посетил корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Главное правило — никаких мягких кресел

Создатель и идейный вдохновитель фестиваля Евгений Пыхтин обозначил главный принцип «Специфика»: это театр, который невозможно представить в привычном зрительном зале.

«Специфик — это про опыт, который проживают не только актеры, но и зрители вместе с нами», — подчеркнул он.

Именно поэтому организаторы по-прежнему отказываются от бутафории и переносных декораций. Городское пространство здесь — не фон, а полноценный участник спектакля.

«Мы берем фактуру города, его смыслы. Спектакль невозможно перенести на сцену, потому что он рождается именно здесь и сейчас, в конкретном месте», — объяснил Пыхтин.

Почему возвращение на старые площадки — это нормально

С каждым годом находить новые локации становится сложнее. Однако, по словам Евгения Пыхтина, стремление к постоянной новизне не должно становиться самоцелью. Если место по-прежнему точно работает на идею постановки, фестиваль готов к нему возвращаться.

«Мы следим за городом — это непростая задача. Нужно увидеть, почувствовать его сценарий, заметить изменения», — отметил режиссер.

В качестве примера он привел стадион «Водник», где в 2023 году показывали спектакль «Сад» Филиппа Гуревича. Сегодня, по словам Пыхтина, это уже совсем другое пространство: изменилась сама территория, и теперь стадион оказался за забором.

При этом выбор площадки по-прежнему остается отправной точкой для всей работы.

«Мы всегда отталкиваемся от локации, через нее идем к драматургии. Постоянно находимся в диалоге с режиссерами. Я практически никогда ничего не цензурирую и не прошу делать что-то конкретное. Для меня важно, чтобы каждый участник команды получал удовольствие от процесса», — рассказал он.

Известные актеры выйдут на городские площадки

Главная новинка фестиваля — участие приглашенных артистов, в числе которых Александра Ревенко и Аглая Тарасова.

Организаторы решили показать известных актеров вне привычного контекста кино, театральной сцены или светских мероприятий — прямо в городском пространстве, где зритель сможет увидеть их совсем иначе.

О том, какие артисты приедут на «Специфик» и в каких постановках они примут участие, НИА «Нижний Новгород» рассказывало ранее.

Замятин — в пустом общежитии, Тургенев — в усадьбе

Традиционно фестиваль обращается к классической литературе, предлагая современное прочтение известных произведений.

По словам Евгения Пыхтина, поиск площадок занимает много времени и требует сложных согласований. Он отметил, что без поддержки правительства Нижегородской области и «Центра 800» реализовать многие идеи было бы значительно труднее.

«Город этим живет. Креативные индустрии здесь сильно развиты, и нас поддерживают в поисках и согласовании», — сказал организатор.

Одной из премьер станет спектакль по антиутопии Евгения Замятина «Мы». Постановку покажут в практически пустом корпусе общежития. По замыслу создателей, ощущение пустоты и ожидания новой жизни органично сочетается с идеями произведения.

Режиссер Кирилл Вытоптов, который работает над спектаклем «Отцы и дети», рассказал, что действие развернется в Усадьбе Рукавишниковых. По его словам, сегодня особенно важно возвращаться к истокам и заново осмыслять русскую культуру, а историческая усадьба становится для такого разговора естественным пространством.

Десять дней на спектакль

На подготовку каждой постановки у команды есть всего десять дней. Репетиции нередко продолжаются круглосуточно, однако речь идет не о лабораторных эскизах, а о полноценных спектаклях со светом, оформлением и тщательно выстроенной режиссурой.

Актриса Александра Ревенко, занятая в постановке Антона Морозова «Маленькие трагедии», призналась, что именно атмосфера делает фестиваль особенным.

«Мы все разные артисты с разным опытом, но буквально за пять дней становимся одной театральной семьей, работающей на достижение общей цели».

Этим летом фестиваль «Специфик» вновь докажет, что для современного театра не нужны ни сцена, ни кулисы. Иногда лучшими декорациями становятся улицы, стадионы и здания самого Нижнего Новгорода.

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Теги:
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