«Ледовый дворец» взыскал 73 млн рублей долга со строителя школы на Автозаводе Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО «Ледовый дворец», принадлежащая Корпорации развития Нижегородской области, через суд взыскала с новосибирского ООО «АМТ-Групп» часть займа, выданного на строительство школы в микрорайоне Мончегорский. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Организация ранее предоставила подрядчику заем в размере 150 млн рублей на условиях: ключевая ставка Центробанка плюс один процентный пункт. В установленный срок компания вернула лишь 126,4 млн рублей. Тогда «Ледовый дворец» обратился в суд.

Суд постановил взыскать с ООО «АМТ-Групп» и его учредителя Александра Аверкина солидарно более 73 млн рублей, включая проценты и неустойку. Кроме того, ответчики обязаны выплатить начисления, которые будут рассчитаны до полного погашения задолженности.

Напомним, «АМТ-Групп» по концессии с Корпорацией развития Нижегородской области занималось строительством школы имени Молева в Дзержинске и школы на улице Космической в Нижнем Новгороде. Контракты на общую сумму около 4 млрд рублей были заключены в 2022 году. Сдать объекты планировалось в 2024 году.

Однако подрядчик не выполнил обязательства и сорвал сроки. В 2025 году Корпорация развития расторгла контракты и взяла завершение строительства на себя. Обе школы планируется открыть 1 сентября 2026 года, разрешения на ввод в эксплуатацию уже получены.

В феврале 2026 года стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при строительстве школ. По данным следствия, после получения аванса генподрядчик не сдал объекты в срок, причинив бюджету ущерб не менее 60 млн рублей.