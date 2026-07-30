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Семь нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта

30 июля 2026 16:38 Общество
Семь нижегородских школ не откроются 1 сентября из-за ремонта

Фото: Максим Герасимов

Семь школ Нижегородской области не смогут начать учебный год 1 сентября из‑за продолжающегося капитального ремонта. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве образования региона.

В ведомстве уточнили, что все образовательные учреждения, где работы должны завершиться до начала учебного года, готовят к открытию в срок. Приемка и проверка готовности школ запланированы на август.

Однако в семи учреждениях ремонт продолжится и после начала осени в соответствии с условиями контрактов. До его завершения занятия для учеников организуют на базе других школ или в отдельных корпусах.

Так, школа № 48 в Нижнем Новгороде временно разместится в школах № 11 имени Г. С. Бересневой и № 135. Ученики школы № 123 будут заниматься во втором здании своего учреждения.

Образовательный процесс для школы № 93 организуют на площадках школ № 172, № 69 и № 66. Школа № 76 будет работать на базе школ № 26 и № 79 имени Н.А. Зайцева.

В Большемокринской средней школе Кстовского района занятия пройдут в здании начальной школы. Ученики школы № 1 Кстовского района будут направлены в Большеельнинскую школу и школу № 9.

В Павлове школа № 11 на время ремонта разместится в школе № 10.

Ранее стало известно, что 1 сентября заработают новые школы имени Молева в Дзержинске и на улице Луначарского в городе Бор.

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Теги:
капремонт Образование Школы
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