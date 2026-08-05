Нижегородским предпринимателям рассказали об инструментах развития бизнеса Экономика

Фото: Любовь Зайчикова, региональный центр "Мой бизнес"

Более 60 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса», который прошел в городе Навашино. Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Встреча объединила предпринимателей из Навашинского, Выксунского, Кулебакского и Вачского муниципальных округов. Участниками круглого стола стали производители текстильной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, сыра и сырной продукции, строительных изделий из бетона и искусственного камня, мягких окон и натяжных потолков. Также к мероприятию присоединились представители сфер флористики, производства натуральной косметики и фитокомплексов, сувенирной продукции, керамических изделий, украшений из камня и различных изделий ручной работы, включая вязаные игрушки, сумки, аксессуары и изделия из хлопкового шнура.

«Выездные межмуниципальные круглые столы позволяют предпринимателям получать актуальную информацию о мерах поддержки, обмениваться опытом и находить новых партнеров. Такой формат помогает выстраивать взаимодействие между бизнесом, органами власти и крупными предприятиями на местах. С начала года в регионе уже состоялось семь подобных мероприятий, участие в них приняли более 560 предпринимателей из муниципалитетов Нижегородской области», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

В круглом столе приняли участие представители областного минпромторга, регионального центра «Мой бизнес», регионального Центра помощи «Честный знак», Центра поддержки экспорта Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, Фонда развития промышленности Нижегородской области, Инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса и Корпорации развития Нижегородской области.

В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовых инструментах развития бизнеса, поддержке инновационных, социальных и экспортно ориентированных компаний, возможностях для сельхозтоваропроизводителей, современных платежных технологиях и сервисах для продвижения фермерской продукции.

Кроме того, глава местного самоуправления Навашинского округа Татьяна Берсенева представила планы по развитию предпринимательства на территории округа, а директор по персоналу и социальным вопросам АО «Окская судоверфь» Дмитрий Семенюк рассказал о потребностях в товарах, работах и услугах.

На мероприятии также была организована выставка продукции местных производителей и B2B- и B2G-переговоры, в ходе которых предприниматели смогли обсудить возможности кооперации и реализации совместных проектов.

С начала этого года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в Заволжье, Арзамасе, г. Бор, Павлове, Воскресенском, Тоншаеве и Навашине. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Княгинине, Большом Болдине и Ардатове.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».