Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 августа 2026 09:20
Производство фрикционных дисков хотят создать за 3 млрд рублей в Арзамасе
04 августа 2026 21:23
Нижегородским предпринимателям рассказали об инструментах развития бизнеса
04 августа 2026 17:50
«Ледовый дворец» взыскал 73 млн рублей долга со строителя школы на Автозаводе
04 августа 2026 17:11
Около 50 вебинаров об особенностях использования маркировки «Честный знак» пройдет до конца августа
04 августа 2026 16:23
Систему упрощенного налогообложения планируют ввести в Нижегородской области
04 августа 2026 15:31
Мониторинг цен на продукты по всей цепочке запустят в России
04 августа 2026 15:26
Первый резидент нижегородской ОЭЗ «Кулибин» разместил на своей продукции знак «Сделано в Кулибине»
04 августа 2026 14:34
Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале 2026 года
04 августа 2026 13:35
«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Нижегородской области
04 августа 2026 12:09
Аптечная корзина подешевела на 0,5% в Нижнем Новгороде
Экономика

Нижегородским предпринимателям рассказали об инструментах развития бизнеса

04 августа 2026 21:23 Экономика
Нижегородским предпринимателям рассказали об инструментах развития бизнеса

Фото: Любовь Зайчикова, региональный центр "Мой бизнес"

Более 60 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса», который прошел в городе Навашино. Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Встреча объединила предпринимателей из Навашинского, Выксунского, Кулебакского и Вачского муниципальных округов. Участниками круглого стола стали производители текстильной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, сыра и сырной продукции, строительных изделий из бетона и искусственного камня, мягких окон и натяжных потолков. Также к мероприятию присоединились представители сфер флористики, производства натуральной косметики и фитокомплексов, сувенирной продукции, керамических изделий, украшений из камня и различных изделий ручной работы, включая вязаные игрушки, сумки, аксессуары и изделия из хлопкового шнура.

«Выездные межмуниципальные круглые столы позволяют предпринимателям получать актуальную информацию о мерах поддержки, обмениваться опытом и находить новых партнеров. Такой формат помогает выстраивать взаимодействие между бизнесом, органами власти и крупными предприятиями на местах. С начала года в регионе уже состоялось семь подобных мероприятий, участие в них приняли более 560 предпринимателей из муниципалитетов Нижегородской области», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

В круглом столе приняли участие представители областного минпромторга, регионального центра «Мой бизнес», регионального Центра помощи «Честный знак», Центра поддержки экспорта Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы, Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, Фонда развития промышленности Нижегородской области, Инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса и Корпорации развития Нижегородской области.

В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовых инструментах развития бизнеса, поддержке инновационных, социальных и экспортно ориентированных компаний, возможностях для сельхозтоваропроизводителей, современных платежных технологиях и сервисах для продвижения фермерской продукции.

Кроме того, глава местного самоуправления Навашинского округа Татьяна Берсенева представила планы по развитию предпринимательства на территории округа, а директор по персоналу и социальным вопросам АО «Окская судоверфь» Дмитрий Семенюк рассказал о потребностях в товарах, работах и услугах.

На мероприятии также была организована выставка продукции местных производителей и B2B- и B2G-переговоры, в ходе которых предприниматели смогли обсудить возможности кооперации и реализации совместных проектов.

С начала этого года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в Заволжье, Арзамасе, г. Бор, Павлове, Воскресенском, Тоншаеве и Навашине. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Княгинине, Большом Болдине и Ардатове.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мой бизнес Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных