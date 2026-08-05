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Общество

Виртуальную «Карту жителя» оформили уже более 350 тысяч нижегородцев

05 августа 2026 15:44 Общество
Виртуальную «Карту жителя» оформили уже более 350 тысяч нижегородцев

Фото: минцифры Нижегородской области

С начала реализации проекта «Карта жителя Нижегородской области» его пользователями стали более 350 тысяч человек. Свыше 50 тысяч жителей региона присоединились к сервису с начала 2026 года, сообщили в облправительстве.

Проект реализуется с 2020 года. Его развитие соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, в 2024 году регион первым в стране запустил виртуальную «Карту жителя», благодаря чему транспортный проездной стал доступен в цифровом формате. С тех пор возможности сервиса расширились: карту можно использовать как ключ от домофона и пропуск в спортивные учреждения региона. Поляков отметил, что функционал развивается за счет расширения партнерской сети, которая уже объединяет более 70 организаций, включая крупнейшие банки страны.

В начале 2026 года в мессенджере МАХ появился чат-бот «Карты жителя». Он помогает авторизованным пользователям узнать о доступных льготах и мерах поддержки, проверить баланс транспортного приложения или проездного, а также подать заявку на участие в проекте в качестве партнера.

Глава минцифры региона Александр Синелобов сообщил, что оформить «Карту жителя» теперь можно в любом отделении МФЦ, благодаря чему сервис стал доступнее для жителей небольших населенных пунктов. Кроме того, карта интегрирована с региональными цифровыми сервисами, в том числе с платформой «Мой спорт», а на ее портале можно найти точки бесплатного Wi-Fi.

Сервис «Мой спорт» позволяет использовать «Карту жителя» как пропуск в спортивные учреждения региона и оформлять абонементы в физкультурно-оздоровительные комплексы и другие спортивные организации.

В 2025 году появилась возможность оформить карту для школьников и студентов в онлайн-формате. Тогда же в приложении запустили «Кабинет родителя», где отображаются сведения о посещении школы ребенком и его питании.

Как отметил директор Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Виталий Климашов, в последней версии приложения также появились функции управления «Картой школьника», передачи показаний приборов учета в разделе «ЖКУ» и просмотра ранее оплаченных квитанций. Эти возможности доступны и на официальном портале проекта.

В 2025 году на платформе заработал сервис «Поиск пропавших животных» с использованием искусственного интеллекта, который помогает владельцам находить потерявшихся кошек и собак. Проект стал победителем всероссийского конкурса «Проф-IT.2025» в номинации «Искусственный интеллект в государственном управлении».

В июле 2026 года на платформе «Карты жителя» также запустили сервис мониторинга АЗС. Информация о наличии топлива формируется на основе сообщений волонтеров, которые имеют приоритет при обновлении данных, а также обезличенной информации о транзакциях на автозаправочных станциях.

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Теги:
Минцифры цифровизация
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