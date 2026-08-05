Ветеран СВО Роман Костюничев назначен советником нижегородского министра Политика

Фото: Игорь Седых/ MAX

Роман Костюничев назначен советником министра соцразвития и семейной политики региона Игоря Седых на общественных началах. Об этот министр сообщил в соцсетях.

Костюничев — участник СВО и выпускник программы «Герои. Нижегородская область». В новой должности он будет заниматься вопросами адаптации ветеранов специальной военной операции к мирной жизни и совершенствованием мер соцподдержки.

Также в его задачи входит взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», органами власти, ветеранскими общественными организациями и другими профильными структурами.

Напомним, что обучение по программе «Герои. Нижегородская область» завершили 49 участников СВО. Среди них — Никита Зазекало, недавно возглавивший АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», и Андрей Куприянов — он стал мэром Заволжья.