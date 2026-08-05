Ветеран СВО Роман Костюничев назначен советником нижегородского министра

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Роман Костюничев назначен советником министра соцразвития и семейной политики региона Игоря Седых на общественных началах. Об этот министр сообщил в соцсетях.
Костюничев — участник СВО и выпускник программы «Герои. Нижегородская область». В новой должности он будет заниматься вопросами адаптации ветеранов специальной военной операции к мирной жизни и совершенствованием мер соцподдержки.
Также в его задачи входит взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», органами власти, ветеранскими общественными организациями и другими профильными структурами.
Напомним, что обучение по программе «Герои. Нижегородская область» завершили 49 участников СВО. Среди них — Никита Зазекало, недавно возглавивший АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», и Андрей Куприянов — он стал мэром Заволжья.
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