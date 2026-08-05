Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
05 августа 2026 12:28
Ветеран СВО Роман Костюничев назначен советником нижегородского министра
05 августа 2026 11:43
Владимир Путин наградил нижегородского депутата за заслуги перед Отечеством
05 августа 2026 09:35
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, как и где проголосовать на выборах 2026 года
04 августа 2026 14:26
Около 1500 нижегородцев прошли обучение для работы на предстоящих выборах
04 августа 2026 10:38
Иван Калмыков стал советником нижегородского губернатора
01 августа 2026 17:37
Посвященный выборам-2026 поезд запустят в нижегородском метро
31 июля 2026 17:02
Депутат ЗСНО Игорь Рузанкин объявил о досрочном сложении полномочий
31 июля 2026 13:46
Эксклюзив
Город в эпоху перемен: как Нижний Новгород справился с вызовами последних лет
30 июля 2026 15:26
Дмитрий Медведев: «Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции»
29 июля 2026 13:17
Нижегородские депутаты отклонили идею 20% комиссии за продажу ОКН
Политика

Ветеран СВО Роман Костюничев назначен советником нижегородского министра

05 августа 2026 12:28 Политика
Ветеран СВО Роман Костюничев назначен советником нижегородского министра

Фото: Игорь Седых/ MAX

Роман Костюничев назначен советником министра соцразвития и семейной политики региона Игоря Седых на общественных началах. Об этот министр сообщил в соцсетях.

Костюничев — участник СВО и выпускник программы «Герои. Нижегородская область». В новой должности он будет заниматься вопросами адаптации ветеранов специальной военной операции к мирной жизни и совершенствованием мер соцподдержки.

Также в его задачи входит взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», органами власти, ветеранскими общественными организациями и другими профильными структурами.

Напомним, что обучение по программе «Герои. Нижегородская область» завершили 49 участников СВО. Среди них — Никита Зазекало, недавно возглавивший АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», и Андрей Куприянов — он стал мэром Заволжья.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" Назначения Политика
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2026 15:29
Евгений Люлин: «Герои делом доказали свою способность менять страну и работать в системе госуправления»
20 июля 2026 19:04
Участники программы «Герои. Нижегородская область» помогли в благоустройстве храма
10 июля 2026 17:22
Андрей Гнеушев встретился с участниками программы «Герои. Нижегородская область»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных