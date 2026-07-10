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Общество

Андрей Гнеушев встретился с участниками программы «Герои. Нижегородская область»

10 июля 2026 17:22 Общество
Андрей Гнеушев встретился с участниками программы “Герои. Нижегородская область”

Фото: Роман Захваткин

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев встретился с участниками программы «Герои. Нижегородская область». Открытый диалог прошел в КУПНО в рамках четвертого, заключительного, модуля обучения.

Во время встречи участники задали вопросы о трудоустройстве ветеранов СВО, патриотическом воспитании молодежи, работе органов власти и реализации государственной и муниципальной политики.

Андрей Гнеушев отметил, что участники программы уже прошли серьезную подготовку. Они изучили основы государственного и муниципального управления, получили практический опыт во время стажировок и сейчас готовятся к защите итоговых проектов.

«Совсем скоро им предстоит защищать свои итоговые проекты. Поэтому на встрече постарались затронуть действительно важные для них темы. Участники не побоялись рассказать о трудностях, с которыми сталкиваются, но одновременно с этим поделились и своими успехами. Верю, что участие в программе принесет каждому из них реальную пользу, а по итогу они получат новые знания и компетенции», — отметил Гнеушев.

В обсуждении также приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ветеран СВО Дмитрий Грачев, заместитель министра кадровой политики правительства региона Елена Амосова. Модератором встречи выступил ректор КУПНО Иван Калмыков.

Участник программы, ветеран СВО Владимир Петрухов отметил, что разговор получился открытым и содержательным. По его словам, участники получили ответы на волнующие вопросы, а обучение помогло им приобрести новые компетенции и по-новому взглянуть на государственную и муниципальную службу. Он также подчеркнул, что многие готовы применить полученные знания на гражданской работе.

Во время встречи участница программы Юлия Назарова представила авторскую песню «Нижегородские герои». Она стала неформальным гимном образовательной программы.

Программа «Герои. Нижегородская область» направлена на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, их интеграцию в систему государственного управления и содействие в трудоустройстве на предприятия региона.

Соглашение о реализации программы правительство Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО подписали в марте 2025 года.

По итогам конкурсного отбора и очных собеседований в основной поток программы вошли 60 человек. Еще 30 участников смогут пройти обучение после возвращения в регион. Образовательная программа стартовала 4 августа 2025 года. Ее официально открыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" Андрей Гнеушев СВО
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