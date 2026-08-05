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Минтранс меняет правила покупки билетов на поезда с 1 сентября

05 августа 2026 18:47 Общество
Минтранс меняет правила покупки билетов на поезда с 1 сентября

С осени 2026 года в правилах покупки билетов на поезда дальнего следования появятся изменения. Приказ Министерства транспорта, принятый в январе, вступит в силу 1 сентября, сообщает 360.ru. Эти нововведения направлены на улучшение обслуживания пассажиров, особенно маломобильных групп, и повышение удобства использования железнодорожных услуг.

Обязательная регистрация телефона при покупке билета

Одним из главных нововведений станет требование указывать номер телефона при покупке билета. Это позволит перевозчикам оперативно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании, включая отмены, задержки поездов, изменения маршрутов или замену составов. Информирование будет осуществляться в соответствии с внутренними правилами каждой компании.

Онлайн-возврат билетов на электрички

Для пассажиров электричек появится возможность вернуть билет онлайн. Ранее это можно было сделать только в кассе. Теперь перевозчики смогут принимать заявления на возврат через свои сайты или мобильные приложения. Условия возврата каждая компания определит самостоятельно.

Упрощение покупки билетов для инвалидов-колясочников

Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, будут созданы более комфортные условия:

  • Приоритет при покупке билетов: Билеты на специализированные места в поездах дальнего следования перестанут быть доступными для свободной продажи. Теперь приоритет при покупке таких билетов будет отдан именно инвалидам-колясочникам.

  • Электронные документы: Для подтверждения права на специализированное место пассажирам больше не нужно будет предоставлять бумажные документы, подтверждающие инвалидность. Достаточно будет указать свои паспортные данные и СНИЛС. Проверка будет осуществляться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

  • Улучшенные условия: Специализированные места будут шире стандартных, оснащены ремнями для фиксации коляски, поручнями и кнопкой вызова проводника. Проходы к ним также будут шире, а рядом будет располагаться увеличенный санузел с поручнями.

Новые правила для остальных пассажиров с инвалидностью

Пассажирам с инвалидностью, но без необходимости в специализированных местах, будет разрешено покупать билеты на такие места не ранее чем за 10 дней до отправления поезда. Это позволит обеспечить приоритет для тех, кто действительно нуждается в специализированных условиях.

Сопровождение пассажиров с инвалидностью

С 1 сентября сопровождающие лица смогут приобретать билеты на специализированные места только одновременно с покупкой билета для пассажира с инвалидностью. Это исключит возможность спекуляций и необоснованного бронирования мест, что позволит обеспечить более справедливое распределение билетов.

Фейки об изменениях в правилах проезда

В июле в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что с августа вступят в силу значительные изменения в правилах для пассажиров поездов. Утверждалось, что будут ужесточены нормы провоза багажа, усложнится процесс покупки билетов, а также запретят использование звукоусиливающей техники без наушников. Однако в РЖД поспешили успокоить, что эта информация не соответствует действительности.

Правила провоза багажа остаются прежними: в плацкарте и купе разрешено провозить до 36 кг ручной клади, при этом сумма трёх измерений багажа не должна превышать 180 см. При оформлении билета разрешается одна ошибка в номере паспорта или фамилии, но если их больше, документ могут признать недействительным.

Что касается использования звукоусиливающей техники, то Минтранс уже ранее запрещал громкое прослушивание музыки без наушников, так как это нарушает общественный порядок и правила совместного проезда.

О любых нововведениях для пассажиров обычно информируют на официальных сайтах компаний-перевозчиков.

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Теги:
Железная дорога Минтранс Транспорт
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