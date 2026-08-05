Стала известна судьба недостроев Минобороны в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Решение по заброшенным высоткам Минобороны на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде пока не принято. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Многоквартирные 14-этажные дома возводились с 2007 по 2015 год на территории бывших военных городков по заказу Минобороны РФ. Строительством занималось ООО «СУ № 155». Но работы не были завершены, здания не ввели в эксплуатацию. Они не отапливаются, а их техническое состояние продолжает ухудшаться. Объекты расположены в районе плотной жилой застройки и создают потенциальную угрозу, в том числе для детей и подростков, которые из любопытства периодически заходят в «заброшки».

В минимущества подчеркнули, что несмотря на федеральную принадлежность объектов, правительство Нижегородской области на протяжении многих лет участвует в решении вопроса. Руководство региона неоднократно обращалось в МО РФ. С 2023 года прорабатывался вариант передачи домов в областную собственность с последующей достройкой — в частности, предлагалось привлечь инвестора при условии передачи 15% квартир военнослужащим. Этот вопрос обсуждался на уровне руководства региона и Минобороны в марте 2024 года и апреле 2025-го.

В ноябре 2025 года федеральное ведомство уведомило областные власти о рассмотрении возможности вовлечения недостроев в хозяйственный оборот. Однако окончательное решение до сих пор не принято.

В министерстве добавили, что ранее по договоренности с Минобороны регион за счет областного бюджета провел инженерное обследование зданий. Дом №17 И на проспекте Гагарина признан пригодным для достройки. Второе здание (дом №17 В) рекомендовано к сносу, так как из-за отсутствия кровли там нарушена прочность конструкций.

«Нижегородское правительство рассчитывает на скорейшее благополучное разрешение вопроса», — добавили в минимущества.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели рядом с недостроем на проспекте Гагарина, 45 Б, принято решение об изъятии у собственника участка вместе со зданием.