Последние два долгостроя с обманутыми дольщиками сдали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области сданы в эксплуатацию два последних долгостроя, где были привлечены средства дольщиков. Речь о ЖК "Июль" в границах улиц Мичурина и Июльских дней, а также о ЖК "Дом на Горького" в центре Нижнего Новгорода. Ключи дольщикам вручил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, сообщили в региональном правительстве 31 декабря 2025 года.

В 2024 году для всех проблемных объектов нашли новых инвесторов и застройщиков. Теперь каждый дом введен в эксплуатацию. Это стало серьезным вызовом для Нижегородской области, подчеркнул Морозов.

"Благодаря поддержке правительства России, федерального Фонда защиты прав дольщиков, участию Виталия Мутко, а также личному вниманию губернатора Глеба Никитина в регионе была подписана одна из первых "дорожных карт" по завершению долгостроев. Она стала основой для создания других мер поддержки. Мы не осознавали масштабов проблемы, но людям нужно было помогать", — отметил замгубернатора.

В целом с октября 2017 года по декабрь 2025-го с применением различных федеральных и региональных механизмов удалось восстановить права 7,5 тысячи обманутых дольщиков. Это 220 домов. На восстановление прав обманутых дольщиков ушло почти 23 млрд рублей.

ЖК "Дом на Горького" стал последним объектом в регионе, где первоначальный застройщик (ООО "ИнтерСити") привлекал деньги граждан по договорам долевого участия, не используя счета эскроу. В апреле 2023 года компания была признана банкротом, а готовность дома составляла около 50%. Завершением строительства занялось ООО "СЗ "Хутор"", и 29 августа 2025 года объект был введен в эксплуатацию. Уже 137 из 197 участников долевого строительства получили ключи от своих квартир.

Что касается ЖК "Июль", то его первоначальный застройщик — ЗАО "Текс" — в нарушение закона собирал деньги с граждан по предварительным договорам, начав строительство без соответствующего разрешения. С 2017 года работы были остановлены. В 2024 году Арбитражный суд передал недостроенный дом новому застройщику — ООО "СЗ "Терминал СК"". Дом был введен в эксплуатацию 18 декабря, а уже 30 декабря первые собственники получили ключи от своих квартир.

В феврале 2025 года сообщалось о восстановлении прав 550 обманутых дольщиков в Нижегородской области. На тот момент в эксплуатацию были введены ЖК "Гелиос", ЖК "Приокский" и многоквартирный дом на Полтавской, 15 в областном центре.