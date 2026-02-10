Власти ищут деньги для сноса 14-этажного долгостроя в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: "Яндекс Карты"

Источники финансирования для сноса 14-этажного долгостроя в Гаражном переулке пока не определены. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минимущества региона.

Строительство дома началось еще в 2002 году. Застройщиком была компания "Наш дом", которая впоследствии была признана банкротом. Позднее строительно‑техническая экспертиза показала, что завершение объекта без нарушения законодательства невозможно, все дольщики получили государственные компенсации. Также сообщалось, что в 2022 году участок передали в безвозмездное пользование казённому предприятию "Дом НН". На месте долгостроя (после его сноса) планируется возведение нового многоквартирного дома.

В ведомстве сообщили, что ранее суд признал недострой самовольной постройкой и предоставил минимуществу право на его снос. Проект демонтажа здания в августе 2025 года получил положительное заключение государственной экспертизы. Обследование конструкций и подготовку проекта организации сноса выполнило ООО "Велес НН", заказчиком выступило региональное минимущество.

"Для непосредственного сноса на данный момент пока определяются источники финансирования", - отметили в ведомстве.

