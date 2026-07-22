Виновных в срыве строительства ЖК «Радуга» в Дзержинске обязали возместить ущерб Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Пятерых человек привлекли к ответственности по обязательствам обанкротившегося ООО «Альбион», которое не смогло завершить строительство ЖК «Радуга» в Дзержинске.

Такое решение 21 июля принял Первый арбитражный апелляционный суд, удовлетворив жалобу прокуратуры Нижегородской области и отменив определение суда первой инстанции.

Как сообщили в региональной прокуратуре, именно действия этих лиц привели к банкротству компании и остановке строительства жилого комплекса.

Права 251 дольщика к настоящему времени восстановлены. Завершить строительство удалось благодаря выделению более 1,2 млрд рублей из бюджета. Непогашенную часть этих расходов теперь должны будут возместить привлеченные к ответственности лица.

Напомним, ЖК «Радуга» начали строить еще в 2010-х годах, но после банкротства застройщика работы остановились. Решение о завершении проекта приняли лишь в 2020 году. С октября 2021 года достройкой объекта занималась областная «Дирекция по строительству».

Ранее сообщалось, что Нижегородский облсуд изменил приговор по делу о мошенничестве с дольщиками ЖК «Дом на Горького».