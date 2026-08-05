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Происшествия

15-летний подросток утонул в Кулебаках

05 августа 2026 15:56 Происшествия
15-летний подросток утонул в Кулебаках

Фото: МЧС по Нижегородской области

15-летний подросток утонул в Кулебаках, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент случился на безымянном пруду на улице Краснодонцев. Тело подростка из водоема достали полицейские.

По данным СКР, подросток находился у воды в месте, не оборудованном для купания, вместе со сверстниками без сопровождения взрослых. При осмотре следователи не обнаружили телесных повреждений криминального характера. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится доследственная проверка, при итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток утонул в реке Ветлуга.

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Теги:
Дети Кулебаки Утонувшие
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