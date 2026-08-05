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15-летний подросток утонул в Кулебаках, сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент случился на безымянном пруду на улице Краснодонцев. Тело подростка из водоема достали полицейские.
По данным СКР, подросток находился у воды в месте, не оборудованном для купания, вместе со сверстниками без сопровождения взрослых. При осмотре следователи не обнаружили телесных повреждений криминального характера. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Проводится доследственная проверка, при итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что 15-летний подросток утонул в реке Ветлуга.
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