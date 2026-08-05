15-летний подросток утонул в Кулебаках Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

15-летний подросток утонул в Кулебаках, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент случился на безымянном пруду на улице Краснодонцев. Тело подростка из водоема достали полицейские.

По данным СКР, подросток находился у воды в месте, не оборудованном для купания, вместе со сверстниками без сопровождения взрослых. При осмотре следователи не обнаружили телесных повреждений криминального характера. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится доследственная проверка, при итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток утонул в реке Ветлуга.