Тело мужчины достали из Узолы в Городецком округе

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Тело 45-летнего мужчины достали из Узолы в Городецком округе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Мужчина утонул вечером 26 июля вблизи села Бирляково. Аварийно-спасательный отряд Городца приступил к поискам тела в тот же вечер, но безрезультатно. На следующий день к поискам подключились специалисты Приволжского отряда МЧС.
Тело погибшего передано правоохранителям. Обстоятельства гибели уточняются.
Ранее мы сообщали, что за предыдущую неделю в Нижегородской области утонули подросток и семеро взрослых.
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