Тело мужчины достали из Узолы в Городецком округе Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тело 45-летнего мужчины достали из Узолы в Городецком округе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Мужчина утонул вечером 26 июля вблизи села Бирляково. Аварийно-спасательный отряд Городца приступил к поискам тела в тот же вечер, но безрезультатно. На следующий день к поискам подключились специалисты Приволжского отряда МЧС.

Тело погибшего передано правоохранителям. Обстоятельства гибели уточняются.

Ранее мы сообщали, что за предыдущую неделю в Нижегородской области утонули подросток и семеро взрослых.