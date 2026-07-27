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Происшествия

Тело мужчины достали из Узолы в Городецком округе

27 июля 2026 15:09 Происшествия
Водолазы извлекли тело мужчины из реки Узола в Городецком районе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тело 45-летнего мужчины достали из Узолы в Городецком округе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Мужчина утонул вечером 26 июля вблизи села Бирляково. Аварийно-спасательный отряд Городца приступил к поискам тела в тот же вечер, но безрезультатно. На следующий день к поискам подключились специалисты Приволжского отряда МЧС.

Тело погибшего передано правоохранителям. Обстоятельства гибели уточняются.

Ранее мы сообщали, что за предыдущую неделю в Нижегородской области утонули подросток и семеро взрослых.

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Теги:
Городецкий район МЧС Утонувшие
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