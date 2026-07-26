Два человека утонули в водоёмах Нижнего Новгорода 26 июля

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Две трагедии произошли на водоёмах Нижнего Новгорода сегодня днём, сообщили в региональном управлении МЧС.
В Ленинском районе водолазы достали из Силикатного озера тело погибшего мужчины. Отмечается, что он утонул в месте, оборудованном для купания.
Кроме того, ещё один мужчина утонул в Сормовском районе в озере Сормовском — в месте, не оборудованном для купания.
Обстоятельства гибели двух человек выясняют правоохранители.
Также в МЧС добавили, что накануне в реке Ветлуга в Уренском районе погиб 15-летний подросток.
В ведомстве настоятельно просят жителей региона быть более внимательными и осторожными и соблюдать правила безопасности нахождения на водоёмах.
Ранее нижегородцам рассказали, что делать, если тонет человек, и как не пойти ко дну самому.
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