Два человека утонули в водоёмах Нижнего Новгорода 26 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две трагедии произошли на водоёмах Нижнего Новгорода сегодня днём, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Ленинском районе водолазы достали из Силикатного озера тело погибшего мужчины. Отмечается, что он утонул в месте, оборудованном для купания.

Кроме того, ещё один мужчина утонул в Сормовском районе в озере Сормовском — в месте, не оборудованном для купания.

Обстоятельства гибели двух человек выясняют правоохранители.

Также в МЧС добавили, что накануне в реке Ветлуга в Уренском районе погиб 15-летний подросток.

В ведомстве настоятельно просят жителей региона быть более внимательными и осторожными и соблюдать правила безопасности нахождения на водоёмах.

Ранее нижегородцам рассказали, что делать, если тонет человек, и как не пойти ко дну самому.