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Общество

Нижегородских педагогов-библиотекарей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе профмастерства

05 августа 2026 17:19 Общество
Нижегородских педагогов-библиотекарей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе профмастерства

Фото: Российское общество "Знание"

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России открыло прием заявок на Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Подать заявку можно до 30 сентября. Конкурс реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и направлен на поддержку педагогов-библиотекарей, развивающих современные школьные библиотеки, популяризирующих чтение и реализующих просветительские проекты для детей и молодежи.

Первый сезон конкурса объединил более 2,8 тыс. педагогов-библиотекарей из 89 регионов России. Участники представили авторские практики по развитию школьных библиотек, организации просветительских мероприятий, поддержке детского чтения и внедрению современных подходов в образовательную среду.

По итогам конкурсных испытаний были определены 15 победителей и 28 призеров из 27 регионов России. Лучшие авторские практики были опубликованы на официальном сайте конкурса и сегодня используются педагогами из разных регионов страны.

«Мы уделяем большое внимание развитию школьных библиотек — как одному из важнейших инструментов формирования ценностей у подрастающего поколения. Во все школы направлены три перечня произведений, рекомендованных Минпросвещения России: для изучения в рамках литературного чтения и литературы, для внеклассного чтения и перечень произведений патриотической направленности, созданных современными писателями. Системно работаем над повышением статуса школьного библиотекаря. И этот конкурс — важный шаг к тому, чтобы показать: библиотекарь сегодня — это наставник, проводник в мир знаний», — сказал Сергей Кравцов.

К участию во втором сезоне приглашаются действующие работники общеобразовательных организаций, отвечающие за деятельность школьных библиотек. Заявки принимаются до 30 сентября на официальной странице проекта. Победителей определят в трех категориях — среди школ с численностью обучающихся до 200 человек, от 201 до 500 человек и свыше 500 человек.

«Сегодня школьная библиотека становится важной частью образовательной среды — пространством, где дети получают доступ к знаниям, развивают любознательность, мышление и интерес к чтению. Ключевую роль в этом пространстве играет работа педагогов-библиотекарей, которые ежедневно помогают школьникам открывать новое и формируют современную культуру чтения. Первый сезон конкурса показал, насколько востребованы их профессиональные практики. Во втором сезоне мы рассчитываем объединить еще больше сильных специалистов, чтобы лучшие практики стали доступны школам по всей стране», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В рамках конкурсных испытаний участникам предстоит провести просветительские мероприятия для школьников с использованием материалов Российского общества «Знание». Для проведения занятий можно будет выбрать один из двух форматов — мастер-лекцию или интеллектуальный турнир Знание.Игра.

На следующем этапе сотрудники школ представят экспертному совету собственные практики по развитию школьной библиотеки, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность. Финалисты встретятся в Москве, где им предстоит решить практические кейсы, основанные на реальных профессиональных ситуациях. Имена победителей будут объявлены в декабре 2026 года в рамках II Международного форума школьных библиотекарей.

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Теги:
Конкурсы Общество "Знание"
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