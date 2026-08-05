Совет молодых ученых начал работу при правительстве Нижегородской области Наука

Фото: министерство науки и высшего образования Нижегоросдкой области

В Нижегородской области прошло первое заседание Совета молодых ученых в новом формате. Теперь он работает при правительстве региона.

В заседании участвовали заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева и министр науки и высшего образования региона Виктор Анисимов.

Одним из первых решений Совета стало утверждение регламента работы. В нем определили, как будут проходить заседания, формироваться рабочие группы, приниматься решения и выстраиваться взаимодействие с организациями-партнерами.

Екатерина Солнцева отметила, что новый статус Совета связан не только с изменением формата работы. По ее словам, теперь от молодых ученых ждут не только участия в обсуждениях, но и конкретных предложений, которые помогут развитию региона.

«Мы рассматриваем Совет как постоянную площадку содержательного диалога правительства с молодыми учеными. От него необходимы профессиональные оценки, консолидированная позиция научного сообщества и конкретные инициативы, способные содействовать развитию региона и укреплению его научно-технологического лидерства», — подчеркнула Солнцева.

Виктор Анисимов, в свою очередь, подчеркнул, что министерство хочет видеть Совет рабочим органом, который поможет превращать инициативы в реальные проекты. Для этого, по его словам, важно наладить постоянную связь с вузами, научными организациями и предприятиями.

В дальнейшем Совет планирует заняться подготовкой предложений по грантовой и стипендиальной поддержке молодых ученых, развитием наставничества, профессионального общения, а также помощью во внедрении научных разработок и организацией профильных мероприятий.

В обновленный состав вошли 28 человек. Участники продолжат проекты, которые Совет реализовывал в 2021—2025 годах. За этот период он участвовал в организации Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ, форумов «Научная антихрупкость», фестивалей науки и других инициатив.

Напомним, с 2022 по 2031 год в России проходит Десятилетие науки и технологий. Его главная цель — привлечь молодых людей в науку, поддержать исследователей и повысить интерес общества к отечественным научным разработкам.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые получили патент на решетку для реакторов ледоколов.