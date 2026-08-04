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Редкий эффект Фудзивары зафиксировали в Нижегородской области в июле

04 августа 2026 14:37 Наука
Редкий эффект Фудзивары зафиксировали в Нижегородской области в июле

Фото: сгенерированно нейросетью

В Нижегородской области в июле наблюдали редкое атмосферное явление — эффект Фудзивары. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на фенолога Арзамасского филиала ННГУ Михаила Любова.

Несмотря на то, что средняя температура соответствовала климатической норме, июль сложно назвать спокойным. По словам эксперта, второй месяц лета оказался насыщенным погодными событиями.

Регион пережил заметные температурные перепады: в дневные часы воздух прогревался до +32 градусов, а под утро местами остывал до +7. Самой душной стала ночь на 27 июля — температура тогда не опускалась ниже +20 градусов.

Как отметил специалист, грозы в Нижегородской области фиксировались девять дней за месяц. Причем 4, 27 и 29 июля они проходили дважды в течение суток.

Кроме того, 4 июля в Арзамасском районе был зафиксирован шторм с порывами ветра свыше 20 м/с.

С 11 по 16 июля над Русской равниной сформировался редкий эффект Фудзивары. Эффектом Фудзивары называют природное явление, при котором два близлежащих урагана или циклонических вихря вступают во взаимодействие друг с другом. Нижегородскую область частично затронуло взаимодействие и объединение Североатлантического и Каспийского циклонов.

Частые дожди, по данным Любова, помогли снизить риск лесных пожаров и благоприятно повлияли на растительность — активно цвели пижма и золотарник.

Также отмечается, что к концу месяца световой день сократился примерно на полтора часа.

Ранее сообщалось, что на первой рабочей неделе августа в Нижнем Новгороде установится тёплая погода с температурой от +23 до +27 градусов.

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Теги:
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