Нейробиолог Ведунова раскрыла, почему женщинам нужно спать дольше мужчин Наука

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Инна Королева

Мозг мужчин и женщин по-разному созревает, работает и стареет, однако основные биологические механизмы этих процессов одинаковы. Об этом в интервью НИА «Нижний Новгород» рассказала директор Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н.И. Лобачевского, доктор биологических наук Мария Ведунова.

По словам ученого, женщины в целом более эмоциональны, чем мужчины, поэтому быстрее устают и дольше восстанавливаются.

«Если считается, что мужчина может отдохнуть за восемь часов полноценного сна, то взрослой женщине обычно нужно девять часов. Эмоциональность тоже требует затрат энергии — это энергозатратный процесс. Поэтому для восстановления мозгу требуется больше времени», — пояснила Ведунова.

Она также отметила, что бессонница чаще встречается у женщин: около 60% женщин старше 40 лет сталкиваются с этой проблемой. В связи с этим им особенно важно уделять внимание качеству сна.

Кроме того, нейробиолог призвала ограничивать использование смартфонов, сравнив их влияние на мозг с фастфудом.

«Для нашего мозга огромное количество смартфона — это фастфуд. Нужно себя ограничивать, особое внимание уделять вечеру, вовремя ложиться спать и в общем стараться себя контролировать», — сказала Мария Ведунова.

Ранее нейробиолог Ведунова объяснила, почему мошенникам легче обмануть пожилых.