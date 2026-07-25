Нейробиолог Ведунова раскрыла, почему женщинам нужно спать дольше мужчин

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Мозг мужчин и женщин по-разному созревает, работает и стареет, однако основные биологические механизмы этих процессов одинаковы. Об этом в интервью НИА «Нижний Новгород» рассказала директор Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н.И. Лобачевского, доктор биологических наук Мария Ведунова.
По словам ученого, женщины в целом более эмоциональны, чем мужчины, поэтому быстрее устают и дольше восстанавливаются.
«Если считается, что мужчина может отдохнуть за восемь часов полноценного сна, то взрослой женщине обычно нужно девять часов. Эмоциональность тоже требует затрат энергии — это энергозатратный процесс. Поэтому для восстановления мозгу требуется больше времени», — пояснила Ведунова.
Она также отметила, что бессонница чаще встречается у женщин: около 60% женщин старше 40 лет сталкиваются с этой проблемой. В связи с этим им особенно важно уделять внимание качеству сна.
Кроме того, нейробиолог призвала ограничивать использование смартфонов, сравнив их влияние на мозг с фастфудом.
«Для нашего мозга огромное количество смартфона — это фастфуд. Нужно себя ограничивать, особое внимание уделять вечеру, вовремя ложиться спать и в общем стараться себя контролировать», — сказала Мария Ведунова.
Ранее нейробиолог Ведунова объяснила, почему мошенникам легче обмануть пожилых.
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