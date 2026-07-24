Нижегородские ученые запатентовали новую решетку для реакторов ледоколов Наука

Фото: минпром Нижегородской области

Специалисты НГТУ имени Р.Е. Алексеева получили евразийский патент на новую конструкцию дистанционирующей и перемешивающей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора. Об этом сообщили в региональном минпромторге.

Разработка создана совместно с АО «ОКБМ Африкантов» и предназначена для активных зон реакторов типа «РИТМ», которые устанавливаются на атомных ледоколах.

В активной зоне реактора тепловыделяющие элементы объединены в сборки. Для того чтобы стержни не соприкасались друг с другом и теплоноситель равномерно омывал их, используются специальные решетки. Новая конструкция представляет собой три пересекающихся ряда пластин одинаковой ширины и толщины, что упрощает изготовление по сравнению с аналогами, в которых применяются пластины разных размеров.

По данным разработчиков, решетка предотвращает образование застойных зон теплоносителя и локальный перегрев, который может привести к кризису теплоотдачи и аварийной остановке реактора. Кроме того, сокращение числа уникальных деталей позволит снизить стоимость изготовления устройства более чем на 10% по сравнению с существующими аналогами.

Разработку планируется использовать в активных зонах реакторов типа «РИТМ». Также она может применяться на атомных станциях малой мощности и плавучих атомных энергоблоках. После доработки конструкции решетку можно будет использовать и в составе реакторов большой мощности типа ВВЭР.

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