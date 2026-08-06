Борчанина отправили в колонию на 7 лет за попытку зарезать коллегу

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Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство своего коллеги.
Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел 15 января 2025 года. Во время конфликта с коллегой мужчина пригрозил ему расправой, а затем попытался ударить ножом в грудь.
Потерпевший успел среагировать и закрылся плечом. В результате нож прошел через плечо насквозь, и нападавший не смог довести свой замысел до конца.
В ходе рассмотрения дела суд исключил из обвинения статью об угрозе убийством, посчитав ее излишне вмененной. В итоге мужчину признали виновным только в покушении на убийство.
Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что кстовчанина осудили на 16 лет за жестокое убийство супруги.
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