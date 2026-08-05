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Суд утвердил конфискацию 328 млн рублей у семьи экс-заммэра Штокмана

05 августа 2026 17:04 Происшествия
Суд утвердил конфискацию 328 млн рублей у семьи экс-заммэра Штокмана

Фото: Нижегородский облсуд

Нижегородский областной суд подтвердил решение о взыскании в доход государства 328 млн рублей и недвижимости родственников бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Речь идет о прибыли бетонного завода «Вектор», которую постановлено обратить в доход РФ.

Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», суд отклонил апелляционные жалобы защиты самого Ильи Штокмана, его супруги, брата Михаила, других родственников и шести аффилированных компаний.

Напомним, решение об обращении активов Нижегородский районный суд принял 27 мая. Следствие считает, что бывший чиновник получил взятку в размере 55 млн рублей от руководителя строительной компании за общее покровительство, заключение контрактов с единственным подрядчиком и лояльный контроль при реализации строительных проектов. Средства переводились частями через бывшего депутата городской думы Карима Ибрагимова на завод, которым руководил Михаил Штокман.

Следствие полагает, что затем средства были включены в выручку предприятия и легализованы через покупку десяти земельных участков и квартиры в центре Нижнего Новгорода по договорам займа с родственниками. Утверждается, что благодаря этим средствам «Вектор» получил 264 млн рублей прибыли.

По данным правоохранительных органов, после назначения на муниципальную должность Илья Штокман продолжал фактически управлять семейным бизнесом через аффилированных лиц. Благодаря этому компания получила многомиллионные доходы, а его родственники смогли приобрести объекты недвижимости стоимостью более 60 миллионов рублей.

В апелляционной инстанции защита настаивала, что рассмотрение иска в гражданском порядке подменяет уголовный процесс. Адвокаты просили приостановить производство до вынесения приговора и назначить финансовую экспертизу движения средств по счетам аффилированных компаний.

Они отмечали, что недвижимость и участки были приобретены задолго до инкриминируемых событий, в том числе за счет продажи судоходной компании. Договоры займа, утверждают ответчики, не носили фиктивный характер, а расчеты прокуратуры ошибочны.

Также семья получала дивиденды от прибыльного бетонного бизнеса. Защита подчеркнула, что в период, когда Илья Штокман находился на СВО и не имел связи, он не мог участвовать в управлении делами.

Прокуратура, в свою очередь, указала, что лоббирование интересов бизнеса со стороны Штокмана подтверждено показаниями бывших муниципальных чиновников. Доводы обвинения также основаны на материалах Росфинмониторинга и ФНС о движении средств по счетам «Вектора».

Илья и Михаил Штокман участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО-1. Они заявили, что события преступления не было, а изъятие активов считают незаконным. Вопрос о подаче кассационной жалобы пока остается нерешенным.

Добавим, что на следующей неделе в Нижегородском районном суде продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении братьев Штокманов.

Напомним, что Илья Штокман занял пост вице-мэра в 2020 года. В 2022 году он добровольно ушел на СВО, а в августе 2025 года неожиданно покинул должность.

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Теги:
Взятки Суд Уголовное дело
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