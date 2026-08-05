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Еще один нижегородец попался на финансировании экстремистов

05 августа 2026 10:39 Происшествия
Еще один нижегородец попался на финансировании экстремистов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

54-летнего жителя Балахнинского округа обвинили в финансировании экстремистской деятельности. Расследование уголовного дела уже завершено, материалы направлены в суд, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным следствия, с августа 2021 года по февраль 2022-го мужчина ежемесячно переводил по 300 рублей на счет организации, признанной судом экстремистской. Общая сумма платежей составила 2100 рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

На время следствия фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что 52-летнего жителя Сергача обвинили в финансировании экстремистов.

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Теги:
Суд Уголовное дело Экстремизм
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