Житель Нижегородской области пытался заживо сжечь свою жену

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Ссора между супругами в рабочем поселке Лукино чуть не закончилась убийством, сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, мужчина в ходе конфликта облил жену и помещение легковоспламеняющейся жидкостью и хотел поджечь ее с помощью зажигалки. К счастью, знакомые, находившиеся в доме, помешали ему реализовать задуманное.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.
Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Ранее сообщалось, что житель Бутурлинского округа поджег дом после конфликта с женой.
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