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Происшествия

Житель Нижегородской области пытался заживо сжечь свою жену

20 июля 2026 17:40 Происшествия
Житель Нижегородской области пытался заживо сжечь свою жену

Фото: архив НИА "Нижний Новгород"

Ссора между супругами в рабочем поселке Лукино чуть не закончилась убийством, сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, мужчина в ходе конфликта облил жену и помещение легковоспламеняющейся жидкостью и хотел поджечь ее с помощью зажигалки. К счастью, знакомые, находившиеся в доме, помешали ему реализовать задуманное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Бутурлинского округа поджег дом после конфликта с женой.

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Теги:
Поджог Покушение СК
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