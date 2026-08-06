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ИИ сократил выдачу медзаключений до 7 минут в Нижегородской области

06 августа 2026 10:42 Общество
ИИ сократил выдачу медзаключений до 7 минут в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

Время выдачи медицинского заключения в Нижегородской области сократилось до семи минут благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом в своем МАХ-канале сообщил эксперт сферы здравоохранения Алексей Никонов.

Раньше на подготовку диагноза уходило от 15 до 60 минут. Сейчас ИИ используют для расшифровки маммограмм, рентгенограмм и флюорограмм.

Также внедрены системы автоматического разбора электронных медицинских карт и расшифровки КТ органов грудной клетки.

По итогам прошлого года с использованием ИИ было проанализировано свыше 228 тысяч исследований, в том числе компьютерные томографии головного мозга. Полученные данные интегрированы в практику сотен специалистов области.

Кроме того, регион представил 25 ИИ-решений для восьми отраслей экономики.

Ранее сообщалось, что Медицинское ИИ‑зеркало для экспресс‑диагностики установили в городской поликлинике №30 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Здравоохранение ИИ Медицина и здоровье
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