ИИ сократил выдачу медзаключений до 7 минут в Нижегородской области Общество

Фото: Максим Герасимов

Время выдачи медицинского заключения в Нижегородской области сократилось до семи минут благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом в своем МАХ-канале сообщил эксперт сферы здравоохранения Алексей Никонов.

Раньше на подготовку диагноза уходило от 15 до 60 минут. Сейчас ИИ используют для расшифровки маммограмм, рентгенограмм и флюорограмм.

Также внедрены системы автоматического разбора электронных медицинских карт и расшифровки КТ органов грудной клетки.

По итогам прошлого года с использованием ИИ было проанализировано свыше 228 тысяч исследований, в том числе компьютерные томографии головного мозга. Полученные данные интегрированы в практику сотен специалистов области.

Кроме того, регион представил 25 ИИ-решений для восьми отраслей экономики.

Ранее сообщалось, что Медицинское ИИ‑зеркало для экспресс‑диагностики установили в городской поликлинике №30 в Нижнем Новгороде.