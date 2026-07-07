ИИ‑зеркало для экспресс‑диагностики установили в нижегородской поликлинике Общество

Фото: Алексей Никонов

Медицинское ИИ‑зеркало установили в городской поликлинике №30 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил специалист сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Новый цифровой сервис позволяет бесплатно и без очереди за 15 секунд оценить основные показатели здоровья. Система определяет индекс массы тела, артериальное давление, возраст сосудов, уровень холестерина и биологический возраст человека. Работа устройства основана на технологиях компьютерного зрения и фотоплетизмографии на платформе GigaDoc от «СберМедИИ».

ИИ‑зеркало доступно для всех желающих в здании поликлиники по адресу улица Васюнина, 2а. Разработчики отмечают, что цифровой гаджет вписывается в концепцию медицинских постов самообслуживания — одного из новых трендов формирования комфортной городской среды.

Ранее мы сообщали о том, что первый медицинский ИИ‑ассистент появился в Нижегородском центре борьбы со СПИД.