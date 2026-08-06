Максимальную скорость в районе поворота на Богородск снизили до 50 км/ч Общество

Фото: Александр Воложанин

На участке автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в районе поворота на Богородск ввели новые меры для повышения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС.

Максимально разрешенную скорость здесь снизили до 50 км/ч. Решение было принято после анализа аварийности.

В 2025 году здесь произошло пять аварий, в которых пострадали десять человек. С начала 2026 года здесь зарегистрировали уже два ДТП, травмы получили четыре человека.

За соблюдением правил на трассе следит комплекс фотовидеофиксации. Только за июль он вынес почти три тысячи постановлений.

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