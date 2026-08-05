Разворот запретят у бывшего поста ДПС на трассе Нижний Новгород — Кстово Общество

Фото: Telegram-канал «Кстово»

Водителям скоро запретят разворачиваться на трассе Нижний Новгород — Кстово в районе старого поста ГИБДД. На этом участке монтируют барьерные ограждения, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный минтранс.

Как пояснили в ведомстве, участок у старого поста ДПС давно считается аварийно-опасным. Из-за плотного трафика и скоростного режима развороты здесь неоднократно становились причиной серьезных ДТП.

Решение о запрете маневра приняли после анализа дорожной ситуации. Специалисты провели моделирование и выяснили, что снизить количество аварий поможет физическое разделение встречных потоков. Поэтому на дороге появится металлическое ограждение, которое исключит развороты и левые повороты в этом месте.

Ожидается, что это не только повысит безопасность, но и увеличит пропускную способность дороги.

Теперь водителям придется пользоваться ближайшими развязками. Тем, кто едет из Нижнего Новгорода в сторону Кстова, развернуться можно будет у виадука возле Старокстовского кладбища. Автомобилистам, направляющимся из Кстова в Нижний Новгород, нужно будет воспользоваться развязкой около деревни Опалиха.

Стоит отметить, что дополнительный пробег для водителей, следующих в Кстово, составит всего 1,35 км. А вот тем, кто едет в сторону Нижнего Новгорода, придётся проехать на 5,88 км больше.

В минтрансе принесли извинения за временные неудобства и попросили отнестись к изменениям с пониманием, так как новые ограничения вводятся для повышения безопасности на дороге.

Ранее сообщалось, что ограничения движения действуют на трех федеральных трассах в Нижегородской области.