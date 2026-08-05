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Водителям скоро запретят разворачиваться на трассе Нижний Новгород — Кстово в районе старого поста ГИБДД. На этом участке монтируют барьерные ограждения, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный минтранс.
Как пояснили в ведомстве, участок у старого поста ДПС давно считается аварийно-опасным. Из-за плотного трафика и скоростного режима развороты здесь неоднократно становились причиной серьезных ДТП.
Решение о запрете маневра приняли после анализа дорожной ситуации. Специалисты провели моделирование и выяснили, что снизить количество аварий поможет физическое разделение встречных потоков. Поэтому на дороге появится металлическое ограждение, которое исключит развороты и левые повороты в этом месте.
Ожидается, что это не только повысит безопасность, но и увеличит пропускную способность дороги.
Теперь водителям придется пользоваться ближайшими развязками. Тем, кто едет из Нижнего Новгорода в сторону Кстова, развернуться можно будет у виадука возле Старокстовского кладбища. Автомобилистам, направляющимся из Кстова в Нижний Новгород, нужно будет воспользоваться развязкой около деревни Опалиха.
Стоит отметить, что дополнительный пробег для водителей, следующих в Кстово, составит всего 1,35 км. А вот тем, кто едет в сторону Нижнего Новгорода, придётся проехать на 5,88 км больше.
В минтрансе принесли извинения за временные неудобства и попросили отнестись к изменениям с пониманием, так как новые ограничения вводятся для повышения безопасности на дороге.
Ранее сообщалось, что ограничения движения действуют на трех федеральных трассах в Нижегородской области.
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