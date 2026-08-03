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Где действуют ограничения на федеральных трассах в Нижегородской области

03 августа 2026 13:40 Общество
Где действуют ограничения на федеральных трассах в Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области с 3 по 9 августа будут действовать ограничения движения на участках трех федеральных трасс. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На М-7 «Волга» ограничения сохраняются на обходе Нижнего Новгорода — на участке с 415+200 км по 429+450 км. Здесь продолжается устройство слоев износа. На отрезке 423 км — 429 км в направлении Казани ведутся фрезерование и укладка нового покрытия. Проезжая часть сужена, движение организовано по свободной полосе, максимальная скорость составляет 50 км/ч.

Еще один ремонтный участок находится в Лысковском округе — с 498+000 по 507+000 км. Дорога здесь также сужена, а на двухполосных участках при необходимости вводят реверсивное движение. Скорость ограничена до 40−50 км/ч.

На трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов ограничения действуют сразу на нескольких участках. На мосту через реку Кудьма в районе поселка Дружный движение организовано по суженной проезжей части — по одной полосе в каждом направлении. Максимальная разрешенная скорость составляет 40 км/ч.

На участке с 38 по 40 км в Дальнеконстантиновском округе в ближайшее время планируют возобновить ремонт.

А на соседнем участке — с 40 по 46 км — продолжается капитальный ремонт с расширением дороги. Движение открыто по двум полосам, но на трассу может выезжать дорожная техника. Скорость здесь ограничена до 40−50 км/ч.

На мосту через реку Теша на 118-м километре основные работы уже завершены. Сейчас движение идет в обычном режиме по двум полосам, но возможны кратковременные ограничения из-за нанесения разметки. Также досрочно заменили верхний слой покрытия на участке с 125 по 138 км в Шатковском округе, поэтому движение здесь осуществляется без ограничений.

На трассе Р-177 «Поветлужье» продолжается плановый ремонт в Семеновском округе. Работы ведутся на участке 94—113 км, где проезжая часть сужена, а на отдельных отрезках возможно реверсивное движение. Максимальная скорость здесь составляет 40−50 км/ч.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт моста через реку Люнда в деревне Боковая. Автомобили направляют по временной дороге рядом с сооружением, скорость ограничена до 30 км/ч. Еще один мост ремонтируют через реку Зимара в Воскресенском округе. Здесь организовано реверсивное движение, а максимальная скорость составляет 30 км/ч.

Автомобилистов призывают заранее снижать скорость перед ремонтными участками, соблюдать требования временных схем движения и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что «ДСК „Автобан“» начислили пени на 27,3 млн рублей за срыв проектирования Восточного обхода.

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Теги:
Дороги Ремонт дорог ФКУ "Волго-Вятскуправтодор"
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