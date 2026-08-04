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Схему движения не изменят после ДТП с 9-летним мальчиком в Нижнем Новгороде

04 августа 2026 18:29 Общество
Схему движения не изменят после ДТП с 9-летним мальчиком в Нижнем Новгороде

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"

Схема движения транспорта в ЖК «Кузнечиха город» (бывш. «Новая Кузнечиха») не изменится после ДТП, в котором погиб 9-летний велосипедист.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем 4 августа на улице Мечтателей. По данным ГАИ, 19-летняя водитель Kia сбила несовершеннолетнего, который пересекал дорогу на велосипеде в неположенном месте. Ребенок погиб до приезда скорой помощи.

Местные говорят, что на этом участке уже происходило смертельное ДТП. Они просили установить светофор, но получили отказ: по оценке властей, интенсивность движения здесь недостаточна для его установки.

Редакция НИА «Нижний Новгород» решила выяснить, не изменится ли схема движения после нового жуткого ДТП. В ответе на наш запрос департамент транспорта и дорожного хозяйства заявил, что участок уже оборудован всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения.

В частности, возле школы № 188 установлены знаки «Дети», действует ограничение скорости до 40 км/ч, перед пешеходными переходами оборудованы три искусственные неровности, а вдоль дороги установлены перильные ограждения.

«По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие на улице Мечтателей напрямую связано с допущенными участниками дорожного движения нарушениями требований ПДД», — добавили в дептрансе.

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Теги:
ДТП ПДД Транспортные ограничения
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