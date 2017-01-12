Специалисты обследовали аварийные подъезды дома с деформированным фундаментом в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по региону



Согласно информации, в ближайшее время будет проведена полная строительно-техническая экспертиза здания на предмет установления его ремонтопригодности и (или) дальнейшей эксплуатации жилого дома, с технико-экономическим обоснованием ремонтно-восстановительных мероприятий.



"По состоянию на 06:30 15 января уточнен фронт работ по ликвидации последствий происшествия, на месте работают 211 человек и 49 единиц техники, из них от МЧС России – 97 человека, 16 единиц техники", - говорится в сообщении.



Согласно уточненным данным, в доме проживал 151 человек. Жители



Открыта горячая линия на базе ЕДДС г.о. г. Дзержинск: 8-831-3-26-07-53. Дом







СПРАВКА:

Диагностический комплекс "Струна" применяется для анализа повреждений зданий и сооружений. Состоит из не имеющих аналогов датчиков, в которых находятся три тонких плоских керамических стержня -пьезоэлементы. Принцип работы: каждый пьезоэлемент отвечает за направление колебаний корпуса датчика, а следовательно, и здания в пространстве. Даже незначительное колебание корпуса датчика вызывает изгибание стержней, которое приводит к появлению электрического заряда. Чем сильнее колебание корпуса, тем сильнее изгибание пьезоэлемента и тем сильнее электрический сигнал. Специалисты диагностического комплекса МЧС России "Струна" обследовали аварийные подъезды дома с деформированным фундаментом в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону 15 января 2017 года.Согласно информации, в ближайшее время будет проведена полная строительно-техническая экспертиза здания на предмет установления его ремонтопригодности и (или) дальнейшей эксплуатации жилого дома, с технико-экономическим обоснованием ремонтно-восстановительных мероприятий."По состоянию на 06:30 15 января уточнен фронт работ по ликвидации последствий происшествия, на месте работают 211 человек и 49 единиц техники, из них от МЧС России – 97 человека, 16 единиц техники", - говорится в сообщении.Согласно уточненным данным, в доме проживал 151 человек. Жители пострадавшего дома были оперативно размещены в ближайшей школе , с ними работали психологи МЧС России. "Люди получили необходимые разъяснения по организационным вопросам, были обеспечены горячим питанием. В настоящее время 38 человек, в том числе четыре ребенка, размещены в детском оздоровительном лагере "Город спорта" в п. Желнино", - говорится в сообщении.Открыта горячая линия на базе ЕДДС г.о. г. Дзержинск: 8-831-3-26-07-53. Дом взят под охрану сотрудниками полиции УМВД России по городу. Для медицинского обеспечения на месте происшествия находятся три бригады скорой медицинской помощи. Как сообщалось ранее , доследственная проверка по факту деформации фундамента жилого дома проводится в Дзержинске Нижегородской области.СПРАВКА:Диагностический комплекс "Струна" применяется для анализа повреждений зданий и сооружений. Состоит из не имеющих аналогов датчиков, в которых находятся три тонких плоских керамических стержня -пьезоэлементы. Принцип работы: каждый пьезоэлемент отвечает за направление колебаний корпуса датчика, а следовательно, и здания в пространстве. Даже незначительное колебание корпуса датчика вызывает изгибание стержней, которое приводит к появлению электрического заряда. Чем сильнее колебание корпуса, тем сильнее изгибание пьезоэлемента и тем сильнее электрический сигнал.

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