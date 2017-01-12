Администрация Дзержинска намерена обратиться к облправительству в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом Происшествия

Дом по ул. Буденного 6А Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Администрация Дзержинска Нижегородской области намерена обратиться к региональной власти в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 16 января 2017 года.



Как уточнили в пресс-службе, окончательное заключение по состоянию дома будет готово к вечеру 17 января. После этого городские власти будут принимать решение о том, как поступить с жителями дома по ул. Буденного 6 А, где просела часть фундамента.



"У нас пока есть три варианта развития событий. Первый и самый неблагоприятный – это признание дома полностью непригодным для проживания. В этом случае администрация Дзержинска будет вынуждена обратиться к властям региона, так как самостоятельно не в состоянии решить проблему расселения жителей. Второй – это частичное расселение, так как в доме пострадал лишь один подъезд. И третий прогноз – это то, что фундамент можно восстановить и устранить появившиеся деформации. Тогда этот вопрос будет решаться на местном уровне", - отметили в пресс-службе Дзержинска.







Открыта горячая линия на базе ЕДДС г.о. г. Дзержинск: 8-831-3-26-07-53. Дом



По факту деформации фундамента жилого дома проводится Администрация Дзержинска Нижегородской области намерена обратиться к региональной власти в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 16 января 2017 года.Как уточнили в пресс-службе, окончательное заключение по состоянию дома будет готово к вечеру 17 января. После этого городские власти будут принимать решение о том, как поступить с жителями дома по ул. Буденного 6 А, где просела часть фундамента."У нас пока есть три варианта развития событий. Первый и самый неблагоприятный – это признание дома полностью непригодным для проживания. В этом случае администрация Дзержинска будет вынуждена обратиться к властям региона, так как самостоятельно не в состоянии решить проблему расселения жителей. Второй – это частичное расселение, так как в доме пострадал лишь один подъезд. И третий прогноз – это то, что фундамент можно восстановить и устранить появившиеся деформации. Тогда этот вопрос будет решаться на местном уровне", - отметили в пресс-службе Дзержинска. Напомним , что по данным на 15 января специалисты обследовали аварийные подъезды дома с деформированным фундаментом. Согласно уточненным данным, в доме проживал 151 человек. Жители пострадавшего дома были оперативно размещены в ближайшей школе . 38 человек, в том числе четыре ребенка, размещены в детском оздоровительном лагере "Город спорта" в п. Желнино.Открыта горячая линия на базе ЕДДС г.о. г. Дзержинск: 8-831-3-26-07-53. Дом взят под охрану сотрудниками полиции УМВД России по городу.По факту деформации фундамента жилого дома проводится доследственная проверка

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