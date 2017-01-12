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Происшествия

Администрация Дзержинска намерена обратиться к облправительству в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом

16 января 2017 12:46  [422] Происшествия
Дом по ул. Буденного 6А (Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области)

Дом по ул. Буденного 6А

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Администрация Дзержинска Нижегородской области намерена обратиться к региональной власти в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города 16 января 2017 года.

Как уточнили в пресс-службе, окончательное заключение по состоянию дома будет готово к вечеру 17 января. После этого городские власти будут принимать решение о том, как поступить с жителями дома по ул. Буденного 6 А, где просела часть фундамента.

"У нас пока есть три варианта развития событий. Первый и самый неблагоприятный – это признание дома полностью непригодным для проживания. В этом случае администрация Дзержинска будет вынуждена обратиться к властям региона, так как самостоятельно не в состоянии решить проблему расселения жителей. Второй – это частичное расселение, так как в доме пострадал лишь один подъезд. И третий прогноз – это то, что фундамент можно восстановить и устранить появившиеся деформации. Тогда этот вопрос будет решаться на местном уровне", - отметили в пресс-службе Дзержинска.

Напомним, что по данным на 15 января специалисты обследовали аварийные подъезды дома с деформированным фундаментом. Согласно уточненным данным, в доме проживал 151 человек. Жители пострадавшего дома были оперативно размещены в ближайшей школе. 38 человек, в том числе четыре ребенка, размещены в детском оздоровительном лагере "Город спорта" в п. Желнино.

Открыта горячая линия на базе ЕДДС г.о. г. Дзержинск: 8-831-3-26-07-53. Дом взят под охрану сотрудниками полиции УМВД России по городу.

По факту деформации фундамента жилого дома проводится доследственная проверка.

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