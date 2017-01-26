Нижегородский судья Роман Ярцев подал иски о защите чести и достоинства

Нижегородский судья Роман Ярцев подал в Нижегородский районный суд иски о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат судьи Олег Шаронов 26 января 2017 года.
Он пояснил, что исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации поданы в отношении гражданки Антоновской и ООО "Сети НН".
Как следует из искового заявления Ярцева, он просит суд признать не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в эфире телепрограммы "Кстати" от 11 и 16 января, а также размещенные в социальных сетях.
"Мы просим суд обязать ответчиков опровергнуть сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию моего доверителя", - подчеркнул Шаронов.
В исковом заявлении также содержатся требования об удалении недостоверных сведений из открытого доступа в сети интернет.
Ранее в ряде нижегородских СМИ появилась информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. Адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай провокацией
в адрес своего подзащитного.
Рабочая группа квалификационной коллегии судей (ККС) Нижегородской области обсудит
ситуацию вокруг Романа Ярцева 27 января. Студенты РГУП направили в ККС открытое письмо со своей позицией
относительно Ярцева
17 января 2017 года Ярцев сообщил о подготовке исков в суд
о защите чести, достоинства и деловой репутации. Напомним также, что он был взят под госзащиту
в связи с появлением угроз в соцсетях.
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