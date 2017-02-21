Нижегородская Дума согласовала выделение более 2,3 млрд рублей на подготовку к Чемпионату мира по футболу Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение более 2,3 млрд рублей на подготовку к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 22 февраля 2017 года.



Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, доходная часть бюджета увеличилась на 514 млн рублей – до 26,8 млрд рублей, расходная часть - на 2,582 млрд рублей (до 29,8 млрд рублей), дефицит - на 2,068 млрд рублей (до 3,01 млрд рублей).



Согласно сегодняшнему решению Гордумы, администрация направит большую часть средств на подготовку к ЧМ-2018: 2,273 млрд рублей - на строительство станции "Стрелка" нижегородского метрополитена (эти средства 20 февраля были



Кроме того, будет выделено 27,7 млн рублей на горячее питание в школах, 11,9 млн рублей – на приобретение компьютеров и установку средств видеонаблюдения для онлайн-трансляций ЕГЭ; 17,01 млн рублей – на



Помимо этого в бюджете предусмотрены средства на капремонт дорог - 31,01 млн рублей; на проектные работы по комплексному благоустройству ул. Большой Покровской – 99,5 тысяч рублей;на "обеспечение функций органов МСУ в связи с введением



Администрация также направит 19,2 млн рублей на вывоз снега за счет резервного фонда областного правительства.



Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у директора департамента финансов Юрия Мочалкина, почему более 7 млн рублей были сняты со строительство водопровода в д. Кузнечиха. Мочалкин подчеркнул, что это "временная мера, и средства на водопровод в течение 2017 года будут возвращены".



Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение более 2,3 млрд рублей на подготовку к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 22 февраля 2017 года.Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, доходная часть бюджета увеличилась на 514 млн рублей – до 26,8 млрд рублей, расходная часть - на 2,582 млрд рублей (до 29,8 млрд рублей), дефицит - на 2,068 млрд рублей (до 3,01 млрд рублей).Согласно сегодняшнему решению Гордумы, администрация направит большую часть средств на подготовку к ЧМ-2018: 2,273 млрд рублей - на строительство станции "Стрелка" нижегородского метрополитена (эти средства 20 февраля были заложены в областном бюджете, и позднее будут переведены муниципалитету. – прим. НИА "Нижний Новгород"); 14 млн рублей – на установку дорожных знаков; 19 млн рублей – на организацию парковки для "клиентских групп FIFA"; 6 млн рублей – на мероприятия в сфере туризма в рамках подготовки к ЧМ; 3 млн рублей – на актуализацию комплексной транспортной схемы оперативного плана управления перевозок; 8 млн рублей – на разработку комплексной схемы организации дорожного движения на маршрутах клиентских групп; 7,4 млн рублей – на установку ограждений безопасности "для пешеходных и транспортных потоков на ЧМ".Кроме того, будет выделено 27,7 млн рублей на горячее питание в школах, 11,9 млн рублей – на приобретение компьютеров и установку средств видеонаблюдения для онлайн-трансляций ЕГЭ; 17,01 млн рублей – на реконструкцию театра "Вера" и 13,05 млн рублей – на реконструкцию д.9 по ул. Вятской.Помимо этого в бюджете предусмотрены средства на капремонт дорог - 31,01 млн рублей; на проектные работы по комплексному благоустройству ул. Большой Покровской – 99,5 тысяч рублей;на "обеспечение функций органов МСУ в связи с введением нового штатного расписания департамента градостроительного развития и архитектуры" – 5 млн рублей.Администрация также направит 19,2 млн рублей на вывоз снега за счет резервного фонда областного правительства. Напомним , городская администрация не смогла использовать эти средства в 2016 году, и они были возвращены в бюджет области. Мэрия объясняла это тем, что "в конце декабря дорожные компании по объективным причинам не имели технической возможности вывезти снег на всю сумму в 50 млн рублей в столь сжатые временные сроки".Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у директора департамента финансов Юрия Мочалкина, почему более 7 млн рублей были сняты со строительство водопровода в д. Кузнечиха. Мочалкин подчеркнул, что это "временная мера, и средства на водопровод в течение 2017 года будут возвращены". Напомним , что основные характеристики бюджета на 2017 год при его принятии в декабре 2016 года выглядели следующим образом: доходы - 26,2 млрд рублей (на 4,1 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2016 года), расходы - 27,11 млрд рублей (рост составил 4,21 млрд рублей), дефицит - 942,6 млн рублей (рост - более 107 млн рублей).

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