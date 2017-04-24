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Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 9,75% до 9,25% годовых

28 апреля 2017 13:58  [39] Экономика

Фото: Центробанк

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 9,75% до 9,25% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ 28 апреля 2017 года.

"Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются", - поясняется в сообщении.

Эксперты ЦБ РФ ожидают, что в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и продержится вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах.

Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России намерен оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано 16 июня 2017 года.

Напомним, что на предыдущем заседании 24 марта 2017 года совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 10% до 9,75% годовых.

В 2016 году ЦБ дважды снижал ключевую ставку - с 11% до 10,5% в июне и с 10,5% до 10% - в сентябре

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