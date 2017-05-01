Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего 1 мая 60-летнего жителя Кстова Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтёры просят помощи в поисках пропавшего 1 мая 60-летнего жителя Кстова Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".



Согласно информации, Валерий Баданов 1 мая около 06:00 ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.



Приметы: рост 176 см, плотное телосложение, короткие седые волосы, серые глаза. Страдает от гипертонии, сахарного диабета и головных болей.



Все, располагающие информацией о местонахождении мужчины могут обращаться по телефонам: +7831-45-392-45 или 102 (полиция), (831)291-51-51 (волонтеры).



Напомним, что пропавший в Нижегородской области Павел Фомин найден погибшим 28 апреля 2017 года.